Piloto de Alfredo Chaves faz história ao conquistar título brasileiro de parapente

O céu ganhou um novo capítulo na história esportiva de Alfredo Chaves. O piloto Dasanyhev Souza Cardoso, 41 anos, morador do município e atleta ligado à Associação de Voo Livre de Alfredo Chaves, conquistou o título de Campeão Brasileiro de Parapente 2026, na categoria Serial, durante a Super Final realizada em Baixo Guandu, no Espírito Santo.

A conquista tem um significado especial para o município: Dasanyhev é o primeiro piloto alfredense a conquistar um título nacional no voo livre, colocando Alfredo Chaves no cenário de destaque do parapente brasileiro.

A Super Final do Campeonato Brasileiro de Parapente foi realizada entre os dias 5 e 12 de setembro, na Rampa do Monjolo, reunindo pilotos de diferentes estados.

Uma conquista decidida no último voo

A trajetória até o título foi marcada por uma disputa acirrada. O Campeonato Brasileiro de Parapente 2026 contou com duas etapas: a primeira, em Governador Valadares (MG), entre 7 e 14 de março, e a segunda, em Baixo Guandu (ES), de 5 a 12 de setembro.

Na etapa decisiva, Dasanyhev chegou ao último dia de competição na liderança da categoria Serial. A decisão aconteceu em uma prova de aproximadamente 90 quilômetros, disputada em condições que exigiram estratégia, técnica e precisão dos pilotos.

Na disputa direta pelo título, o alfredense tinha pela frente o piloto carioca Rogério Felix. Segundo Dasanyhev, a estratégia foi determinante. Enquanto o adversário optou por uma rota mais segura pelas montanhas, o piloto de Alfredo Chaves decidiu arriscar uma passagem pelo meio do vale.

“Foi uma prova bem difícil. O equipamento dele tinha mais velocidade que o meu, mas eu estava conseguindo acompanhar e voar junto. Arrisquei uma rota pelo meio do vale e consegui encontrar uma térmica boa, que me deu uma vantagem para chegar à frente”, relata o campeão.

O título é o primeiro brasileiro conquistado por Dasanyhev. Nos dois anos anteriores, ele havia terminado o campeonato nacional na quarta colocação. O pilito já sinalizou que irá participar do campeonato em 2027, que será realizado em Goiás.

A relação de Dasanyhev com o voo livre começou há cerca de 25 anos, justamente em Alfredo Chaves. Foi no município, incentivado pelo pai, que ele aprendeu a voar e desenvolveu sua trajetória no esporte.

Segundo o piloto, há aproximadamente dez anos, passou a disputar competições de forma mais intensa. Desde então, acumulou participações e resultados em diferentes campeonatos e etapas, até alcançar, em 2026, o principal título de sua carreira.

A Federação Capixaba de Voo Livre também registra Dasanyhev como instrutor homologado, com atuação em voo duplo, escola de iniciação ao voo livre e avaliação oficial.

Para o piloto, a conquista está diretamente ligada à sua história com Alfredo Chaves. “Alfredo Chaves é onde aprendi a voar com meu pai e onde evoluí no voo”, destaca.

Alfredo Chaves: Capital Estadual do Esporte de Aventura

A conquista de Dasanyhev também reforça uma característica que faz parte da identidade de Alfredo Chaves: o município é reconhecido como Capital Estadual do Esporte de Aventura.

Com montanhas, vales, rios, cachoeiras e diferentes cenários naturais, Alfredo Chaves reúne condições para a prática de modalidades que têm na natureza seu principal campo de atuação. O voo livre é uma das expressões mais marcantes dessa vocação.

Nesse contexto, o título brasileiro conquistado por um piloto formado nos céus do próprio município representa mais do que uma vitória individual. É também uma demonstração da relação entre território, esporte, natureza e turismo de aventura.

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