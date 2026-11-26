O Espírito Santo estará representado na busca por vagas na equipe nacional de ginástica rítmica. A ginasta capixaba Lays Jorge, atleta da Escola de Campeãs, foi convocada pela Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) para participar da seletiva da Seleção Brasileira Juvenil Individual.

As avaliações acontecerão nos dias 10 e 11 de março de 2027, em Aracaju (SE). O objetivo da seletiva é definir os nomes que representarão o Brasil nas principais competições internacionais da categoria na próxima temporada, como o Campeonato Pan-Americano e o Mundial Juvenil.

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Ao todo, cinco ginastas de três estados foram chamadas pela confederação para a seletiva. Além da capixaba Lays Jorge, completam a relação das convocadas as atletas Amanda Pinto (GNU-RS), Linda Petersen (SOGIPA-RS), Anny Lima (IDFG-SE) e Sophia Rocha (Colégio Jardins-SE).

Destaque internacional

No início deste mês de novembro, Lays Jorge disputou o Campeonato Sul-Americano Juvenil e Age Group de Ginástica Rítmica, encerrado no dia 08, em Medellín, na Colômbia. Na ocasião, a capixaba garantiu a medalha de ouro na final de fita, resultado que contribuiu diretamente para o desempenho da delegação brasileira no torneio.

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