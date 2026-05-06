Agrintex: Wesley Mendes destaca papel da feira, novas tecnologias e IA no agro

A transformação digital já chegou ao campo e quem não acompanhar esse movimento pode ficar para trás. O tema estará em pauta na Agrintex 2026. A feira será realizada entre os dias 14 e 16 de maio, das 14h às 22h, no Sesc Cachoeiro de Itapemirim, com entrada gratuita.

A programação proporcionará conexões, negócios e conteúdos estratégicos para quem busca crescer, se atualizar e se destacar no setor. O evento vai reunir produtores, empresários e especialistas em uma experiência completa voltada à inovação, tecnologia e geração de oportunidades.

No episódio do programa Jogo Aberto, o presidente do Sindicato Rural de Cachoeiro, Wesley Mendes, destaca a importância da inserção da inteligência artificial e de novas tecnologias no agronegócio capixaba.

Durante a entrevista, ele reforça que o produtor rural precisa estar atento às mudanças e participar ativamente desse debate, entendendo como as inovações podem aumentar a produtividade, reduzir custos e garantir mais competitividade no mercado. Wesley também aborda os desafios dessa adaptação e o papel das entidades na orientação e capacitação dos produtores.

Quer entender como a tecnologia está moldando o futuro do campo e o que isso significa para o agronegócio da região?

Assista ao episódio completo no YouTube e acompanhe essa conversa essencial para quem vive ou se interessa pelo agro.