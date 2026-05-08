Quebrou sete vezes: Vanoel do Coco revela virada que mudou sua vida

Nesse episódio do AquiPod, o empresário Vanoel do Coco compartilha uma trajetória marcada por desafios, superação e visão empreendedora. Durante a entrevista, ele relembra as dificuldades enfrentadas no início da caminhada profissional, fala sobre os obstáculos que precisou vencer e revela quais decisões foram fundamentais para construir uma história de sucesso no mundo dos negócios.

Vanoel também destaca a importância da persistência, da disciplina e da capacidade de enxergar oportunidades mesmo em momentos difíceis. O bate-papo traz reflexões sobre empreendedorismo, gestão, crescimento pessoal e os aprendizados adquiridos ao longo da vida empresarial.

Assista ao episódio completo do Programa AquiPod e conheça a história inspiradora de quem transformou desafios em combustível para crescer.