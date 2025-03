Nesta sexta-feira (7), o Linha de Fundo debateu sobre o caso de racismo sofrido por Luighi, jogador do Palmeiras, na partida contra o Cerro Porteño, no Paraguai, pela Copa Libertadores Sub-20.

O programa completo está disponível no YouTube do AQUINOTÍCIAS.COM. Confira tudo sobre a 50ª edição do Linha de Fundo.