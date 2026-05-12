Bariátrica: decisão de vida, não apenas cirurgia

No episódio de 28 de abril de 2026, o podcast Viva Vida recebeu a Assistente Social Samilla Coelho. Durante a conversa, ela apresentou um relato direto e transformador. Desde o início, ela afirmou que a obesidade é uma doença e a cirurgia bariátrica é uma estratégia para garantir saúde e qualidade de vida. Portanto, ninguém deve romantizar essa condição.

Ao mesmo tempo, ela destacou o despertar para a vida. Nesse contexto, ela reconheceu limites e buscou mudança. Assim, ela iniciou uma jornada que impactou sua saúde e sua atuação profissional.

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Trajetória que une dor, decisão e propósito

Ainda na infância, Samilla enfrentou desafios com o peso. Em seguida, na adolescência, esses impactos cresceram. Já na fase adulta, ela decidiu agir com consciência.

Consequentemente, ela realizou a cirurgia bariátrica na rede privada. Contudo, ela observou o funcionamento do SUS com atenção. Dessa forma, ela levou esse aprendizado para sua atuação pública.

SUS e o caminho para a bariátrica

Para acessar a cirurgia bariátrica pelo SUS, o paciente segue etapas claras. Primeiro, ele procura a unidade básica de saúde. Logo depois, a equipe inicia avaliações clínicas.

Em seguida, profissionais realizam acompanhamento contínuo. Depois disso, o paciente entra na regulação. Portanto, o processo exige tempo, disciplina e preparo emocional.

Apesar dos desafios, o SUS oferece suporte completo. Ou seja, ele não entrega apenas cirurgia, mas cuidado integral.

Equipe multidisciplinar: cuidado para a vida toda

A bariátrica não termina no centro cirúrgico. Pelo contrário, ela marca o início de um acompanhamento permanente. Nesse sentido, a equipe multidisciplinar garante resultados consistentes.

O cirurgião monitora a evolução clínica. Enquanto isso, o nutricionista orienta a reeducação alimentar. Ao mesmo tempo, o psicólogo trabalha emoções e comportamento.

Além disso, o personal trainer estimula atividade física segura. Dessa maneira, o paciente constrói novos hábitos. Consequentemente, ele evita reganho de peso e melhora a qualidade de vida.

Sem esse acompanhamento, os riscos aumentam. Por outro lado, com suporte contínuo, o paciente sustenta resultados duradouros.

Da experiência pessoal à gestão pública

Como profissional da Saúde no Estado do Espírito Santo, Samilla aplicou sua vivência. Assim, ela fortaleceu políticas públicas mais humanas. Ao mesmo tempo, ela ampliou e amplia o acesso à informação.

Por fim, ela incentiva cada pessoa interessada a entender o processo completo. Em síntese, a bariátrica exige compromisso diário. Portanto, informação, equipe e acompanhamento transformam não apenas o corpo, mas toda a vida.