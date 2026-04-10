Bispo de Cachoeiro fala sobre violência contra mulher e o papel da Igreja Católica

Durante participação no programa Jogo Aberto, o bispo da diocese de Cachoeiro de Itapemirim, Dom Luiz Fernando Lisboa, falou sobre os reflexos da guerra no Oriente Médio e qual o papel da Igreja Católica no processo de intermediação pela paz mundial.

O líder religioso ainda tratou de temas relevantes como o posicionamento da instituição sobre questões políticas, bem como o que tem feito para combater o avanço da violência contra a mulher no Espírito Santo e no Brasil.

O episódio completo do bate-papo com o Dom Luiz Fernando Lisboa já está disponível no canal do Youtube do AQUINOTICIAS.COM.