Bronquiolite e Vírus Sincicial: veja como se proteger

A médica nutróloga e pediatra, CEO da Clínica Vacinar, Dr. Rachel Almeida, alerta para o período em que há maior incidência de doenças respiratórias e destaca a importância dos cuidados com a bronquiolite, uma das vilãs!

Os cuidados com mulheres gestantes, crianças e pessoas idosas também estão entre os destaques abordados na conversa durante o podcast VIVA VIDA.

No bate-papo, a especialista ainda aponta as formas de proteção contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) e quais os métodos mais eficazes de proteção.

O podcast com a Dr. Rachel Almeida já está disponível e pode ser conferido no canal do You Tube do AQUINOTICIAS.COM.