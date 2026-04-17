Bruno Feletti faz balanço do mandato e defende renovação política em Muniz Freire

O programa Jogo Aberto recebeu o vereador Bruno Feletti, de Muniz Freire, para discutir sua trajetória política, atuação no Poder Legislativo e visão sobre o cenário político regional.

No exercício do mandato, Feletti enfatizou que sua atuação está pautada em dois pilares: competência e boa intenção. Ele destacou a educação como sua principal bandeira e afirmou que já apresentou 15 projetos de lei, dos quais 10 foram aprovados.

Além disso, reforçou a importância do papel fiscalizador do vereador, ressaltando que a função não é executar obras, mas acompanhar e cobrar a aplicação correta dos recursos públicos.

O vereador também abordou desafios enfrentados no Poder Legislativo municipal, como a falta de independência entre os poderes e a resistência a propostas, citando como exemplo o projeto de “Ficha Limpa” para cargos comissionados, que foi aprovado na Câmara, mas posteriormente vetado pelo Executivo e mantido pelos vereadores. Ele defendeu maior autonomia do Legislativo e criticou práticas que considera ligadas à “velha política”.

Bruno Feletti ainda defendeu a continuidade de políticas públicas que vêm trazendo investimentos para municípios do interior, como Muniz Freire. Também destacou sua articulação com deputados, como o presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), Marcelo Santos (União), para captação de recursos e investimentos em áreas como saúde, infraestrutura e turismo.

A entrevista completa já pode ser conferida no canal do Youtube do AQUINOTICIAS.COM.