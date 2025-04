Cooperativas sustentáveis: união que preserva o meio ambiente

As cooperativas capixabas trabalham, e muito, para o desenvolvimento sustentável do Espírito Santo. Seja em processos internos, seja junto aos cooperados, as iniciativas geram retorno econômico e também social. Nosso convidado de hoje é o analista de desenvolvimento cooperativista da OCB/ES, o engenheiro agrônomo Vinícius Schiavo. Ele vai falar sobre as ações implementadas pelas coops e o impacto que elas têm no meio ambiente.