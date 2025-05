Após a vitória do Palmeiras sobre o Vasco da Gama e o triunfo do Cruzeiro sobre o Flamengo, inclusive, com Gabigol marcando nos minutos finais, mais uma vez, o alviverde assumiu a liderança do Brasileirão. Agora, com a instabilidade do rubro-negro e a ascensão de Palmeiras e Red Bull Bragantino, a liderança do Campeonato Brasileiro se torna uma verdadeira “dança das cadeiras”.