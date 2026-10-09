Maioridade penal, aborto e reforma tributária: Dr. Bruno fala sobre posicionamento em relação a pautas polêmicas na Câmara dos Deputados

O deputado estadual e deputado federal eleito Dr. Bruno Resende (União Brasil) participou do Especial Eleições 2026, do aquinoticias.com, e apresentou as prioridades que pretende defender no Congresso Nacional a partir do próximo mandato.

O parlamentar foi eleito para a Câmara dos Deputados federais com 110.675 votos. Para honrar a votação, ele afirmou que pretende manter a proximidade com a população e ampliar, em Brasília, a defesa das demandas capixabas.

Um dos principais assuntos da entrevista foi o Hospital do Câncer de Cachoeiro de Itapemirim. Dr. Bruno reafirmou o compromisso de trabalhar para que a unidade entre em funcionamento e disse que pretende atuar para garantir o avanço do projeto.

O deputado eleito também declarou que pretende apoiar os serviços de atendimento oncológico em todo o Espírito Santo, além de buscar recursos federais para fortalecer hospitais filantrópicos e ampliar a oferta de procedimentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A atuação na área da saúde continuará no centro do mandato. Em Brasília, o deputado ressalta que pretende participar das discussões sobre o financiamento do SUS e a atualização da tabela de procedimentos, que, em sua avaliação, está defasada e dificulta a prestação de determinados serviços.

A entrevista do Especial Eleições 2026 aborda outros temas importantes, como reforma tributária, redução da maioridade penal e aborto.

Assista à entrevista completa, já disponível no canal do aquinoticias.com no YouTube.