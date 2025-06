De onde vêm os preços “tão baixos” do Jucy? Empresário Junior revela

O empresário e fundador da rede de supermercados Jucy, José do Brasil, falou sobre os desafios do empreendedorismo durante o Aqui Pod desta segunda-feira (16).

Além disso, também contou a sua história pessoal de vida e o legado inspirador, de motivação e transformação. Entre os destaques do bate-papo, está o valor dos produtos vendidos, que de tão baratos, levam a população dos municípios de Cachoeiro, Marataízes e Piúma à loucura.

Quer saber como ele consegue fazer essas promoções e oportunizar aos seus clientes experiências inovadoras? Assista agora ao episódio do Aqui Pod, já disponível no You Tube do AQUINOTICIAS.COM.