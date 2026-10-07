De revisão da legislação penal a proteção de policiais; veja quais serão as prioridades do deputado federal eleito Coronel Ramalho

O deputado federal eleito Coronel Ramalho (Republicanos) foi o entrevistado do Especial Eleições 2026, do aquinoticias.com, nesta terça-feira (6). Durante a conversa, ele falou sobre a expectativa para o primeiro mandato em Brasília e apresentou a segurança pública como principal prioridade.

Com 60.065 votos, o parlamentar afirmou que pretende levar para a Câmara dos Deputados a experiência acumulada em 35 anos de atuação na área. Entre os principais temas abordados, Ramalho defendeu mudanças na legislação penal, incluindo a redução da maioridade penal e o endurecimento das punições para crimes graves.

O deputado eleito também falou sobre o combate ao crime organizado, defendendo o fortalecimento das polícias, investimentos em inteligência e maior integração entre as forças de segurança.

Outro assunto tratado foi o feminicídio, com propostas relacionadas ao acolhimento e à proteção de mulheres vítimas de violência.

Ao longo da entrevista, o deputado eleito ainda agradeceu aos eleitores que confiaram em sua candidatura e destacou a votação recebida em diferentes regiões do Espírito Santo.

Confira a entrevista completa do Coronel Ramalho no Especial Eleições 2026, do AQUI Notícias, e acompanhe as propostas, opiniões e prioridades que ele pretende levar para Brasília.