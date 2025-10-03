Dr. Hernane Schwartz – A saúde masculina e o desafio da prevenção

No Brasil, a saúde masculina ainda enfrenta barreiras culturais, sociais e emocionais. Muitos homens adiam consultas médicas e ignoram sinais de alerta por medo, preconceito ou simples desinformação. Esse comportamento custa caro: aumenta o risco de diagnósticos tardios e compromete a qualidade de vida. Dr. Hernane Schwartz, urologista experiente, reforça que prevenir é sempre mais seguro e eficaz do que tratar doenças já instaladas.

Ele explica que exames básicos de rotina, como avaliação de próstata, dosagem de PSA e consultas periódicas ao urologista, ajudam a identificar precocemente alterações que podem salvar vidas. No entanto, além dos exames, é essencial que os homens compreendam a necessidade de quebrar tabus, reconhecer a importância da saúde integral e adotar uma postura ativa em relação ao próprio corpo.

Tabus e dificuldades mais comuns

O medo do diagnóstico, aliado ao preconceito em relação a determinados exames, ainda afasta muitos homens do consultório. Dr. Hernane ressalta que a informação de qualidade é a principal ferramenta para transformar esse cenário. Ao compreender que cuidar da saúde significa garantir autonomia, longevidade e bem-estar, o homem passa a enxergar a prevenção como investimento em qualidade de vida.

Saúde sexual e urológica caminham juntas

Muitos confundem saúde urológica com sexualidade, mas a urologia vai muito além disso. O especialista destaca que cuidar do sistema urinário e reprodutor impacta não apenas a vida sexual, mas também o equilíbrio emocional e social. Disfunção erétil, cálculos renais e infecções urinárias são problemas que, quando tratados cedo, garantem recuperação mais rápida e menos sofrimento.

Prevenção como estilo de vida

Adotar hábitos saudáveis, manter uma rotina de consultas e realizar exames periódicos são medidas simples que fazem toda a diferença. De acordo com Dr. Hernane, quebrar o ciclo de negligência exige mudanças culturais e responsabilidade compartilhada. “Cuidar da saúde é cuidar da vida”, conclui o especialista.