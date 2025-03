“É necessário ter equilíbrio”, diz Elias Carvalho sobre cenário político

Com o encerramento das eleições municipais de 2024, os novos prefeitos eleitos já começam a enfrentar os primeiros desafios administrativos em seus municípios. Além disso, gestores reeleitos terão a missão de equilibrar as contas públicas, mantendo o controle fiscal e financeiro de suas cidades.

Em entrevista concedida nos estúdios do AQUINOTICIAS.COM, em Cachoeiro de Itapemirim, o diretor e presidente do Grupo Folha do Caparaó (GFC), Elias Carvalho, analisou o atual cenário político e projetou os próximos passos para a política local, estadual e nacional.

“Nós estamos precisando de equilíbrio na política. O Brasil não aguenta mais essa polarização de extrema direita e extrema esquerda”, afirmou.

Carvalho também destacou que o setor empresarial capixaba acompanha de perto os desdobramentos políticos no Espírito Santo, estado que atualmente se destaca por sua economia sólida e em constante crescimento.

Confira a entrevista completa no canal do AQUINOTICIAS.COM no Youtube: