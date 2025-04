Economia Azul: conheça o potencial e as perspectivas para o ES

A Economia do Mar foi um dos destaques do primeiro dia de debates do Prointec – Seminário de Economia Azul e Psicultura, que acontece, nesta quinta (10) e sexta-feira (11), no Instituto Federal (Ifes) de Piúma.

Na oportunidade, o palestrante, o Dr. Thauan Santos explicou sobre os estudos sobre o setor no Brasil e no mundo quais os desafios dos governantes para fomentar o tema em seus estados e municípios.

Já a palestrante, Ingrid Tavares Costa, apontou as perspectivas da Economia Azul para o Estado do Espírito Santo, que atualmente é uma das maiores forças nesse segmento, perdendo apenas para o Rio de Janeiro.

No Aqui Pod, os especialistas se aprofundaram mais sobre o assunto e abordaram o caráter promissor da Economia Azul.