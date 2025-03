Flamengo Campeão Carioca! Corinthians Favorito ao Título?

Neste final de semana, tivemos a definição de vários estaduais, entre eles, o Campeonato Carioca, que teve o Flamengo como campeão pela 39ª vez, após um empate sem gols contra o Fluminense. Em São Paulo, o Corinthians largou na frente, vencendo o Palmeiras por 1 a 0, dentro do Allianz Parque.

