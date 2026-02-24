Gestão estratégica da segurança pública garante verão mais seguro em Marataízes

Aurinho Falcão, secretário de Defesa Social e Segurança Patrimonial de Marataízes, afirmou que o município vive um novo momento na área da segurança pública. Em entrevista concedida ao programa Jogo Aberto, nesta terça-feira (24), o gestor fez um balanço do primeiro ano à frente da pasta na gestão do prefeito Toninho Bitencourt e destacou os avanços obtidos a partir de planejamento estratégico, integração de forças e investimentos em tecnologia.

Prestes a completar um ano a frente da secretaria, o Aurinho avaliou o período como de estruturação e consolidação de políticas públicas voltadas à prevenção. Segundo ele, o foco inicial foi organizar fluxos internos, fortalecer a Guarda Civil Municipal e estabelecer uma atuação integrada com as polícias Militar e Civil.

Entre os principais resultados, o secretário aponta a redução em cerca de 40% no número de furtos, redução de ocorrências graves, o aumento da presença ostensiva em áreas estratégicas e a melhoria da percepção de segurança por parte da população e dos turistas.

O videomonitoramento foi outro ponto destacado pelo secretário. Ele aponta o investimento como um dos principais pilares da política de segurança adotada em Marataízes. As câmeras instaladas em pontos estratégicos auxiliam tanto na prevenção quanto na elucidação de ocorrências.

Para Aurinho Falcão, o sistema tem contribuído para respostas mais rápidas e ações mais precisas, além de funcionar como fator de inibição de crimes, especialmente em áreas de grande circulação.

Confira a entrevista completa já disponível no canal do AQUINOTICIAS.COM no Youtube.