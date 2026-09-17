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HIFA completa mais de cinco décadas de atendimento pelo SUS

Viva Vida

em 17 de set de 2026, às 13h06

HIFA completa mais de cinco décadas de atendimento pelo SUS

Na Há mais de cinco décadas, o Hospital Infantil Francisco de Assis (HIFA) faz parte da história da saúde de Cachoeiro de Itapemirim e de outros municípios do Sul do Espírito Santo.

A instituição filantrópica começou com uma iniciativa comunitária voltada ao atendimento de crianças. Com o passar dos anos, ampliou sua estrutura e passou a oferecer serviços para diferentes públicos.

Atualmente, a rede reúne atendimento pediátrico, maternidade, clínica médica, exames especializados e hemodiálise. A expansão acompanha novas necessidades de saúde da população atendida pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

O que é o HIFA e quais serviços oferece?

O HIFA é uma instituição filantrópica que mantém serviços de saúde em Cachoeiro de Itapemirim. A rede atende crianças, gestantes e adultos em diferentes áreas.

Na pediatria, oferece atendimento de urgência, emergência e internação. A maternidade recebe gestantes de risco habitual e de alto risco.

A instituição também conta com serviços de clínica médica para adultos, medicina ocupacional e exames relacionados à investigação de hemorragias digestivas.

Outro serviço incorporado recentemente foi a hemodiálise. O tratamento utiliza uma máquina para filtrar o sangue quando os rins não conseguem desempenhar adequadamente essa função.

A oferta do procedimento na própria rede pode reduzir a necessidade de deslocamentos frequentes para pacientes que precisam desse tratamento.

Como começou a história do HIFA em Cachoeiro?

A origem do hospital remonta a 1954 e 1955, quando jovens da Mocidade Espírita Jerônimo Ribeiro desenvolveram ações sociais em Cachoeiro.

O grupo recebeu a doação de um terreno e iniciou um projeto que previa a construção de um albergue noturno.

A proposta mudou com a participação do pediatra Gilson Carone. Ele atendia gratuitamente crianças em situação de vulnerabilidade e identificou a necessidade de criar um espaço dedicado ao atendimento infantil.

A partir dessa mobilização, os voluntários passaram a trabalhar na construção de um hospital pediátrico. A obra enfrentou limitações financeiras e levou cerca de 15 anos para ser concluída.

O prédio ficou pronto em 30 de novembro de 1969. Depois disso, uma nova campanha arrecadou recursos para equipamentos e mobiliário.

A inauguração oficial ocorreu em 29 de junho de 1971, com a instituição voltada inicialmente ao atendimento pediátrico.

Como o HIFA ampliou o atendimento ao longo dos anos?

A estrutura criada para atender crianças passou por sucessivas ampliações. A rede incorporou novos serviços e passou a receber também gestantes e pacientes adultos.

A maternidade ampliou o atendimento obstétrico, incluindo casos de maior risco. Já a clínica médica passou a oferecer assistência para adultos em diferentes necessidades.

A expansão também alcançou áreas diagnósticas e tratamentos especializados. Entre eles está a hemodiálise, serviço voltado para pessoas com perda significativa da função dos rins.

A trajetória mostra uma mudança importante no perfil da instituição. O hospital que nasceu com foco pediátrico passou a integrar uma estrutura mais ampla de atendimento à saúde.

Como funciona o atendimento pelo SUS no HIFA?

O acesso aos serviços depende do tipo de atendimento necessário.

Para consultas e procedimentos regulados, o paciente deve procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) do município. A equipe pode encaminhar o caso para a rede especializada por meio da regulação do SUS.

Já situações de urgência e emergência pediátrica ou obstétrica seguem outro fluxo. Nesses casos, o paciente pode procurar diretamente os prontos-socorros das unidades do complexo.

A orientação sobre o acesso é importante porque cada serviço possui critérios próprios de encaminhamento e atendimento.

Qual é o papel do HIFA na saúde do Sul do Espírito Santo?

A história do HIFA acompanha parte da evolução da assistência hospitalar em Cachoeiro de Itapemirim.

Em mais de cinco décadas, a instituição passou de um hospital dedicado principalmente às crianças para uma rede com diferentes serviços de saúde.

Entre as áreas atualmente oferecidas estão pediatria, atendimento obstétrico, clínica médica, exames especializados e tratamento renal.

A instituição também estabeleceu como meta ampliar sua atuação em serviços de maior complexidade na região até 2030.

Mais do que contar a história de uma instituição, essa trajetória mostra como uma iniciativa comunitária se transformou em uma estrutura de saúde integrada ao SUS e presente na vida de milhares de pessoas.

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