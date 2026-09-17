HIFA completa mais de cinco décadas de atendimento pelo SUS

Na Há mais de cinco décadas, o Hospital Infantil Francisco de Assis (HIFA) faz parte da história da saúde de Cachoeiro de Itapemirim e de outros municípios do Sul do Espírito Santo.

A instituição filantrópica começou com uma iniciativa comunitária voltada ao atendimento de crianças. Com o passar dos anos, ampliou sua estrutura e passou a oferecer serviços para diferentes públicos.

Atualmente, a rede reúne atendimento pediátrico, maternidade, clínica médica, exames especializados e hemodiálise. A expansão acompanha novas necessidades de saúde da população atendida pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

O que é o HIFA e quais serviços oferece?

O HIFA é uma instituição filantrópica que mantém serviços de saúde em Cachoeiro de Itapemirim. A rede atende crianças, gestantes e adultos em diferentes áreas.

Na pediatria, oferece atendimento de urgência, emergência e internação. A maternidade recebe gestantes de risco habitual e de alto risco.

A instituição também conta com serviços de clínica médica para adultos, medicina ocupacional e exames relacionados à investigação de hemorragias digestivas.

Outro serviço incorporado recentemente foi a hemodiálise. O tratamento utiliza uma máquina para filtrar o sangue quando os rins não conseguem desempenhar adequadamente essa função.

A oferta do procedimento na própria rede pode reduzir a necessidade de deslocamentos frequentes para pacientes que precisam desse tratamento.

Como começou a história do HIFA em Cachoeiro?

A origem do hospital remonta a 1954 e 1955, quando jovens da Mocidade Espírita Jerônimo Ribeiro desenvolveram ações sociais em Cachoeiro.

O grupo recebeu a doação de um terreno e iniciou um projeto que previa a construção de um albergue noturno.

A proposta mudou com a participação do pediatra Gilson Carone. Ele atendia gratuitamente crianças em situação de vulnerabilidade e identificou a necessidade de criar um espaço dedicado ao atendimento infantil.

A partir dessa mobilização, os voluntários passaram a trabalhar na construção de um hospital pediátrico. A obra enfrentou limitações financeiras e levou cerca de 15 anos para ser concluída.

O prédio ficou pronto em 30 de novembro de 1969. Depois disso, uma nova campanha arrecadou recursos para equipamentos e mobiliário.

A inauguração oficial ocorreu em 29 de junho de 1971, com a instituição voltada inicialmente ao atendimento pediátrico.

Como o HIFA ampliou o atendimento ao longo dos anos?

A estrutura criada para atender crianças passou por sucessivas ampliações. A rede incorporou novos serviços e passou a receber também gestantes e pacientes adultos.

A maternidade ampliou o atendimento obstétrico, incluindo casos de maior risco. Já a clínica médica passou a oferecer assistência para adultos em diferentes necessidades.

A expansão também alcançou áreas diagnósticas e tratamentos especializados. Entre eles está a hemodiálise, serviço voltado para pessoas com perda significativa da função dos rins.

A trajetória mostra uma mudança importante no perfil da instituição. O hospital que nasceu com foco pediátrico passou a integrar uma estrutura mais ampla de atendimento à saúde.

Como funciona o atendimento pelo SUS no HIFA?

O acesso aos serviços depende do tipo de atendimento necessário.

Para consultas e procedimentos regulados, o paciente deve procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) do município. A equipe pode encaminhar o caso para a rede especializada por meio da regulação do SUS.

Já situações de urgência e emergência pediátrica ou obstétrica seguem outro fluxo. Nesses casos, o paciente pode procurar diretamente os prontos-socorros das unidades do complexo.

A orientação sobre o acesso é importante porque cada serviço possui critérios próprios de encaminhamento e atendimento.

Qual é o papel do HIFA na saúde do Sul do Espírito Santo?

A história do HIFA acompanha parte da evolução da assistência hospitalar em Cachoeiro de Itapemirim.

Em mais de cinco décadas, a instituição passou de um hospital dedicado principalmente às crianças para uma rede com diferentes serviços de saúde.

Entre as áreas atualmente oferecidas estão pediatria, atendimento obstétrico, clínica médica, exames especializados e tratamento renal.

A instituição também estabeleceu como meta ampliar sua atuação em serviços de maior complexidade na região até 2030.

Mais do que contar a história de uma instituição, essa trajetória mostra como uma iniciativa comunitária se transformou em uma estrutura de saúde integrada ao SUS e presente na vida de milhares de pessoas.