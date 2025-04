Ifes: ensino e pesquisa incentivam desenvolvimento da Economia Azul

O Instituto Federal (Ifes), campus Piúma, está fomentando o desenvolvimento da Economia Azul e Psicultura através de diversos projetos de pesquisa e extensão.

Conforme explica o professor e diretor de Ensino, Pesquisa, Pós-graduação e Extensão do Ifes, André Batista de Souza, as produções científicas são muitas, tendo, inclusive, algumas já reconhecidas com premiações nacionais.

Entre elas, por exemplo, destaca-se um aplicativo desenvolvido para auxiliar o pescador na navegação com o objetivo de reduzir o número de acidentes nl mar.

Além disso, o Ifes também se posiciona como a primeira instituição a promover um mestrado em Economia Azul no Brasil.

