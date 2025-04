Investir em tilápias é um bom negócio? Especialista explica

O engenheiro de pesca, especialista em tilapcultura, Sergio Piconi, explicou, nesta sexta-feira (11), porque essa espécie de peixe é a queridinha do mercado.

Em entrevista ao Aqui Pod, ele também apontou as perspectivas do mercado e os desafios da cadeia produtiva para tornar o setor cada vez mais forte.

Entre os assuntos destacados está a nutrição dos animais, onde destacou-se a importância da produção e comercialização de rações de qualidade.

No que diz respeito as tendências, o especialista ainda abordou as possibilidades de produtos que podem ser criados a partir da tilápia, além do filé, como, por exemplo, salgados e até mesmo couro para a produção de bolsas.

Essas e outras informações sobre o mercado e tendências da tilapicultura foram abordadas no Prointec – Seminário de Economia Azul e Psicultura e no Aqui Pod, já disponível no YouTube do AQUINOTICIAS.COM.