João Coser destaca prioridades para mandato em Brasília e defende investimentos no Sul do ES

O deputado estadual e deputado federal eleito João Coser (PT) participou do Especial Eleições 2026, do AQUINOTICIAS.COM, e apresentou as principais pautas que pretende defender na Câmara dos Deputados a partir de 2027.

Durante a entrevista, o parlamentar abordou investimentos na saúde pública, mobilidade urbana, políticas para a população idosa, relações com o governo federal e projetos para impulsionar o desenvolvimento do Espírito Santo, especialmente da região Sul.

Ao comentar os desafios do novo mandato, Coser afirmou que pretende manter o diálogo com instituições, municípios, entidades empresariais e setores produtivos.

O objetivo, segundo ele, é aproximar a representação parlamentar das demandas da sociedade capixaba e buscar recursos para iniciativas que beneficiem trabalhadores, pequenos empresários e agricultores, com atenção especial à agricultura familiar.

Um dos pontos centrais da entrevista foi a situação da saúde pública. Coser afirmou que a população enfrenta dificuldades para conseguir consultas especializadas, realizar exames e ter acesso a cirurgias. Na avaliação do parlamentar, o problema é ainda mais preocupante para moradores de municípios distantes dos principais centros de atendimento, que precisam se deslocar para buscar assistência médica.

Como alternativa, o deputado eleito defendeu o fortalecimento da rede pública de saúde e a ampliação da capacidade de atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS). Ele também mencionou a necessidade de ampliar a estrutura hospitalar no Espírito Santo e avaliou que a região Sul precisa de investimentos para reduzir as dificuldades enfrentadas pelos pacientes.

Durante a conversa, Coser citou Cachoeiro de Itapemirim como um município estratégico para a discussão sobre a expansão da rede hospitalar pública, considerando sua importância regional.

Ele ressaltou que a proposta não desconsidera o trabalho realizado pelos hospitais existentes, mas defendeu uma estrutura pública mais ampla para atender à demanda da população.

Assista à entrevista completa no canal do AQUINOTICIAS.COM no YouTube.