Lira e Lamas: parcerias com PROINTEC – Saúde In Foco

O PROINTEC – Saúde In Foco, no dia 4 de abril, em Guaçuí, Caparáo capixaba, reuniu diversos especialistas, como Pablo Lira e Bruno Lamas Silva, que desempenham papéis essenciais no fortalecimento da saúde no Espírito Santo.

Pablo Lira compartilhou lições dos cinco anos de pandemia, abordando mudanças no sistema de saúde, avanços tecnológicos e a importância da preparação para futuras emergências. Sua palestra destacou também os impactos emocionais e sociais da crise. Aém disso, oferecendo uma visão estratégica sobre como as lições do passado podem ajudar a construir um futuro mais resiliente.

Bruno Lamas Silva, Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (SECTI), apoia o evento com foco na integração entre ciência, tecnologia e educação profissional. Sua contribuição visa promover políticas públicas eficazes e soluções inovadoras para o setor de saúde, alinhadas às necessidades locais.

Juntos, Lira e Lamas desempenham papéis importantes no fortalecimento do PROINTEC – Saúde In Foco, promovendo um ambiente de integração entre inovação, ciência e políticas públicas. . Essa colaboração visa não apenas a troca de conhecimentos, mas também a implementação de soluções práticas para melhorar o sistema de saúde do Espírito Santo. Com foco no futuro, eles ajudam a conectar as últimas inovações tecnológicas e avanços científicos com as políticas públicas. Dessa forma, garantem que as iniciativas de saúde sejam mais eficazes e alinhadas às demandas da população. O resultado, assim, é um evento que, além de gerar novos aprendizados, também contribui diretamente para a construção de um setor de saúde mais preparado e resiliente para enfrentar os desafios que estão por vir.

Acompanhe o Podcast AQUIPod para mais informações sobre as contribuições desses líderes e outros temas relevantes. Inscreva-se, ative as notificações e compartilhe.

Leia também: PROINTEC – Saúde In Foco acontece nesta sexta (4), em Guaçuí; veja