Lucas Polese fala sobre prioridades em Brasília após votação recorde nas eleições de 2026

Eleito deputado federal pelo Espírito Santo nas eleições de 2026, Lucas Polese (PL) foi o entrevistado do Especial Eleições 2026, do aquinoticias.com, nesta terça-feira (6).

Durante a entrevista, o parlamentar falou sobre as pautas que pretende priorizar no mandato e sobre como deverá atuar em Brasília em defesa dos interesses do Espírito Santo.

Polese chega à Câmara dos Deputados após conquistar uma votação recorde no estado. Ele recebeu 419.735 votos, o equivalente a 19,66% dos votos válidos para deputado federal.

O resultado colocou o então deputado estadual como o candidato mais votado para a Câmara Federal no Espírito Santo. A votação também foi a maior proporcional do país nas eleições para a Câmara em 2026, segundo a Agência Câmara.

A partir de 1º de fevereiro de 2027, Polese passará a integrar a bancada capixaba na Câmara dos Deputados.

O parlamentar ainda destacou durante a entrevista a intenção de levar para Brasília pautas consideradas prioritárias para o Espírito Santo e de trabalhar pela defesa dos interesses do estado.

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