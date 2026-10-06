Eleições 2026.
em 06 de out de 2026, às 16h37
Lucas Polese fala sobre prioridades em Brasília após votação recorde nas eleições de 2026
Eleito deputado federal pelo Espírito Santo nas eleições de 2026, Lucas Polese (PL) foi o entrevistado do Especial Eleições 2026, do aquinoticias.com, nesta terça-feira (6).
Durante a entrevista, o parlamentar falou sobre as pautas que pretende priorizar no mandato e sobre como deverá atuar em Brasília em defesa dos interesses do Espírito Santo.
Polese chega à Câmara dos Deputados após conquistar uma votação recorde no estado. Ele recebeu 419.735 votos, o equivalente a 19,66% dos votos válidos para deputado federal.
O resultado colocou o então deputado estadual como o candidato mais votado para a Câmara Federal no Espírito Santo. A votação também foi a maior proporcional do país nas eleições para a Câmara em 2026, segundo a Agência Câmara.
A partir de 1º de fevereiro de 2027, Polese passará a integrar a bancada capixaba na Câmara dos Deputados.
O parlamentar ainda destacou durante a entrevista a intenção de levar para Brasília pautas consideradas prioritárias para o Espírito Santo e de trabalhar pela defesa dos interesses do estado.
Confira a entrevista completa no canal do aquinoticias.com no youtube.com