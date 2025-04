Municípios sustentáveis: o caminho das cidades do futuro

O prefeito reeleito de Alegre, Nirrô Emerick, foi o convidado do podcast Sustentabilidade Brasil, onde compartilhou detalhes sobre os trabalhos desenvolvidos no município em prol do meio ambiente. Durante a entrevista, feita na última quarta-feira (2), Emerick destacou diversas iniciativas implementadas pela gestão municipal com foco na preservação ambiental e no desenvolvimento sustentável da região. O prefeito ressaltou a importância de ações contínuas para garantir um futuro mais verde para Alegre e seus cidadãos, abordando temas como conservação de áreas verdes, programas de educação ambiental e o incentivo a práticas sustentáveis na comunidade.