Musicoterapia: sons que promovem a cura

Descubra como a música pode transformar vidas e promover a cura. Não perca, dessa forma, nossa conversa, no podcast Viva Vida, do Aqui Notícias, com Gilson Santos!

A música transcende o entretenimento e se torna, assim, uma poderosa aliada no tratamento de diversas condições de saúde. Gilson Santos, em sua palestra Música no processo de cura, no PROINTEC – Saúde In Foco, em Guaçuí, no Caparaó capixaba, abordou a influência positiva da música no bem-estar físico e emocional. Em sua fala, mostrou como a musicoterapia pode reduzir o estresse, aliviar dores e estimular processos de cura.

Com uma abordagem sensível e prática, ele explicou os mecanismos pelos quais a música afeta o cérebro e o corpo. Além disso, compartilhou experiências inspiradoras de pacientes de musicoterapia que obtiveram melhorias significativas. Ele também discutiu formas de inserir a musicoterapia em ambientes de saúde e reabilitação para promover a cura.

A palestra Música no processo de cura apresentou reflexões profundas sobre a conexão entre música e saúde, mostrando que a arte pode proporcionar alívio e bem-estar mesmo em momentos desafiadores. O público viboru, ao conhecer estratégias práticas para incluir a música no dia a dia e melhorar a qualidade de vida.

Fique por dentro de tudo sobre saúde, bem-estar e muito mais com os melhores conteúdos do Podcast Viva Vida! Inscreva-se agora, ative o sininho para receber notificações e não perder nenhum episódio novo. Assista, curta e compartilhe para espalhar informação de qualidade!

Leia também: Começa nesta quinta (3), em Guaçuí, PROINTEC – Saúde In Foco; veja