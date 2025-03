Nesta segunda-feira (24), o Linha de Fundo debateu sobre os jogos das quartas de final da UEFA Nations League e sobre o confronto entre Argentina x Brasil, que será realizado nesta terça-feira (25), às 21h.

O programa completo está disponível no YouTube do AQUINOTÍCIAS.COM. Confira tudo sobre a 57ª edição do Linha de Fundo.