No novo episódio do podcast Viva Vida, a nutricionista clínica Suellen Oliveira responde, com clareza e praticidade, as dúvidas mais comuns sobre alimentação saudável. No programa, ela aborda, principalmente, o tema Nutrição: mitos, verdades e dicas práticas de alimentação saudável.

Você vai entender como adaptar a dieta a intolerâncias, alergias e restrições alimentares. Além disso, Suellen explica os cuidados nutricionais com idosos, detalha o que realmente importa durante o processo de nutrição na gravidez e aponta erros frequentes de quem inicia mudanças na alimentação.

Ela também analisa o crescimento do vegetarianismo e veganismo, comenta os riscos das dietas da moda, como jejum intermitente e dieta cetogênica, e revela o que vale a pena na nutrição de quem malha.

Tem vida corrida? Não se preocupe. Suellen traz estratégias simples e eficazes para manter a saúde mesmo com pouco tempo. E mais: ensina como lidar com a alimentação emocional e manter o equilíbrio durante festas e eventos sociais. com ela, nutrição deixa de ser algo completo e inacessível.

A nutrição, no ritmo acelerado da vida contemporânea, tornou-se um desafio diário. Entre compromissos, prazos e excesso de informações, muitas pessoas negligenciam o que consomem. No entanto, adotar escolhas alimentares conscientes pode melhorar a energia, o foco e o bem-estar. Mesmo com pouco tempo, é possível cuidar da saúde com praticidade e equilíbrio.

