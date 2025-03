O infarto em jovens e os riscos cardíacos – Viva Vida

No episódio de hoje, contamos com a presença do cardiologista Dr. Álvaro Fernandes para abordar um tema preocupante: “O infarto em jovens e os riscos cardíacos”. Ele compartilha seu conhecimento sobre os fatores que têm contribuído para o aumento desse fato.

Ao longo da conversa, o especialista explica como maus hábitos, como alimentação desequilibrada, sedentarismo e estresse, têm impacto direto na saúde do coração. Além disso, ele destaca a importância de identificar sinais precoces e a necessidade de exames preventivos.

Para concluir, Dr. Álvaro oferece orientações sobre como prevenir problemas cardíacos, ressaltando a relevância de mudanças no estilo de vida e cuidados contínuos com a saúde. Não deixe de ouvir esse bate-papo fundamental sobre “O infarto em jovens e os riscos cardíacos”.

