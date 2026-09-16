O que Callegari pensa para o Sul do ES? Candidato ao Senado explica no Especial Eleições 2026

O deputado estadual e candidato ao Senado Federal Wellington Callegari (DC) foi o entrevistado desta terça-feira (15) no Especial Eleições 2026, do aquinoticias.com. Durante a conversa, o candidato apresentou propostas e posições sobre temas que estão entre as principais demandas dos capixabas e também integram o debate nacional.

Na área da saúde, Callegari defendeu uma revisão do modelo de financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS), com maior autonomia financeira para estados e municípios. Segundo ele, os municípios concentram grande parte da responsabilidade pela prestação dos serviços, mas recebem uma parcela menor dos recursos tributários.

O candidato também afirmou que pretende levar para o Congresso propostas que, segundo ele, foram aplicadas durante sua atuação como deputado estadual, como as leis relacionadas ao chamado parto livre e à inversão de fases nas contratações de serviços médicos.

Outro tema discutido foi a reforma tributária. Callegari criticou a concentração de recursos e competências na União e defendeu uma reconfiguração do pacto federativo, com maior autonomia para estados e municípios. Ele também afirmou ser favorável ao retorno de mecanismos que permitam aos estados utilizar políticas tributárias próprias para atrair investimentos.

Callegari ainda falou sobre sua atuação como deputado estadual e citou projetos que atribui ao seu mandato, entre eles iniciativas relacionadas à saúde, educação, contratações públicas e proteção de profissionais da educação.

O episódio completo do Especial Eleições 2026, com a entrevista de Welington Callegari, já está disponível no YouTube do aquinoticias.com. A conversa permite acompanhar as respostas do candidato na íntegra e conhecer suas propostas e posições sobre os principais temas discutidos durante a eleição de 2026.

Assista ao episódio completo no YouTube do AQUI Notícias e acompanhe a série Especial Eleições 2026.