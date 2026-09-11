O que Contarato pensa para o Sul do ES? Candidato ao Senado explica no Especial Eleições 2026

O candidato ao Senado Federal Fabiano Contarato (PT) foi o entrevistado desta sexta-feira (11) no Especial Eleições 2026, do aquinoticias.com. Durante a sabatina, o senador falou sobre temas que estão no centro do debate eleitoral no Espírito Santo e no país, como reforma tributária, infraestrutura, juros, segurança pública, legislação penal, escala de trabalho 6×1 e a relação entre o Senado e o Supremo Tribunal Federal (STF).

Ao longo da entrevista, Contarato também apresentou um balanço de sua atuação no Senado e destacou projetos e recursos destinados ao Espírito Santo. Entre as prioridades citadas para um eventual novo mandato estão investimentos em saúde, educação, infraestrutura, agricultura familiar e saneamento, além da defesa de obras e projetos considerados estratégicos para o desenvolvimento do Estado.

A entrevista faz parte da série Especial Eleições 2026, do aquinoticias.com, que reúne candidatos para apresentar propostas e discutir os principais desafios do Espírito Santo. O episódio completo já está disponível no YouTube do aquinoticias.com.