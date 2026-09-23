O que Karla Coser pensa para o Sul do ES? Candidata explica ao Especial Eleições 2026

A vereadora de Vitória e candidata a deputada estadual Karla Coser (PT) foi entrevistada pelo programa Especial Eleições 2026, do aquinoticias.com. Durante a conversa, ela apresentou propostas e abordou temas como saúde pública, combate à violência contra as mulheres, jornada de trabalho, agricultura e desenvolvimento do Espírito Santo.

Na área da saúde, Karla Coser defendeu a ampliação do atendimento no interior do Estado para reduzir a necessidade de deslocamento de pacientes para a Grande Vitória. Segundo ela, o fortalecimento de hospitais filantrópicos, a contratação de profissionais e a descentralização dos serviços podem contribuir para ampliar o acesso da população ao Sistema Único de Saúde (SUS).

O combate à violência contra mulheres também esteve entre os principais assuntos da entrevista. A candidata citou medidas de proteção, atendimento especializado, prevenção, autonomia financeira e iniciativas voltadas à educação. Karla também se posicionou contra a escala de trabalho 6×1 e defendeu a adoção de cinco dias de trabalho por dois de descanso, sem redução salarial, como uma das pautas abordadas durante o programa.

A candidata ainda falou sobre as necessidades dos produtores rurais, destacando a importância de estradas, logística, crédito e qualificação profissional. Na entrevista, também abordou os impactos de novos investimentos no Espírito Santo, a necessidade de preparar a mão de obra para essas oportunidades e temas relacionados à cultura, ao orçamento público, ao meio ambiente, à população em situação de rua e à habitação.

A entrevista completa de Karla Coser está disponível no YouTube do aquinoticias.com. O episódio do Especial Eleições 2026 reúne as propostas apresentadas pela candidata sobre diferentes áreas da administração pública e pode ser acompanhado na íntegra pelos leitores e eleitores interessados em conhecer o conteúdo discutido durante a sabatina.