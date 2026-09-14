O que Marcel Carone pensa para o Sul do ES? Candidato explica em entrevista ao Especial Eleições 2026

O candidato a deputado estadual Marcel Carone foi o entrevistado da última quarta-feira (9) no Especial Eleições 2026, do aquinoticias.com. Durante a conversa, ele apresentou parte de sua trajetória como comunicador e falou sobre as razões que o levaram a disputar uma vaga na Assembleia Legislativa do Espírito Santo.

Natural de Cachoeiro de Itapemirim, Carone destacou a relação com a cidade e afirmou que sua atuação social, iniciada há mais de 25 anos, ganhou novo direcionamento a partir do contato com a causa das pessoas com deficiência. Segundo o candidato, essa experiência o aproximou do terceiro setor e de instituições que atuam diretamente no atendimento de famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade.

Um dos principais temas da entrevista foi o combate ao capacitismo e a necessidade de ampliar a inclusão no Espírito Santo. Carone defendeu o uso da comunicação como instrumento de transformação social e afirmou que a falta de informação contribui para a manutenção de preconceitos. Para ele, ampliar o conhecimento da população sobre as diferentes deficiências pode ajudar a construir uma sociedade mais preparada para a inclusão.

Durante a entrevista, o candidato também falou sobre acessibilidade, transporte público, atendimento especializado e as dificuldades enfrentadas por famílias que precisam de terapias e outros serviços. Ele defendeu que gestores públicos priorizem essas demandas no planejamento e no orçamento dos municípios e citou a judicialização como uma alternativa utilizada por famílias para buscar o cumprimento de direitos previstos em lei.

Outro ponto apresentado por Carone foi a criação de uma frente parlamentar ampla de inclusão. De acordo com ele, a proposta prevê levar o debate para municípios do interior e da Grande Vitória, além de criar mecanismos de escuta da sociedade, incluindo representantes do terceiro setor, profissionais da educação especial e inclusiva, mães e pessoas com deficiência.

O candidato também criticou a existência de filas para atendimento em instituições especializadas e defendeu maior estrutura para o atendimento de famílias que vivem no interior. Na avaliação apresentada durante a entrevista, o poder público precisa discutir alternativas para ampliar equipes multidisciplinares e garantir que os serviços cheguem a quem necessita deles.

Carone ainda falou sobre a relação entre parlamentares e organizações do terceiro setor. Ele defendeu que a destinação de emendas parlamentares seja acompanhada de uma aproximação efetiva com as instituições beneficiadas, com visitas e conhecimento das dificuldades enfrentadas pelas entidades, profissionais e famílias atendidas.

Ao abordar a situação de organizações sociais em Vitória, o candidato apresentou críticas relacionadas à destinação de recursos e mencionou valores que, segundo seu relato, poderiam ser direcionados para fundos e entidades voltados ao atendimento de crianças, idosos e outras pessoas em situação de vulnerabilidade. O tema foi utilizado por ele para defender maior eficiência na aplicação dos recursos destinados à assistência social.

Na parte final do bate-papo, Marcel Carone reforçou que pretende levar para a política a experiência acumulada em sua atuação social. Ele afirmou que considera a inclusão sua principal causa e pediu aos eleitores que conheçam seu trabalho e suas propostas para a Assembleia Legislativa antes de decidir o voto.

Assista à entrevista completa

A entrevista de Marcel Carone está disponível no YouTube do aquinoticias.com. Assista à entrevista completa e confira as propostas apresentadas pelo candidato durante o Especial Eleições 2026.