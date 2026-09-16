O que Nésio Fernandes pensa para o Sul do ES? Candidato explica em entrevista ao Especial Eleições 2026

O ex-secretário estadual da Saúde do Espírito Santo e ex-secretário do Ministério da Saúde, Nésio Fernandes, candidato a deputado federal pelo PCdoB, defendeu durante o Especial Eleições 2026, do aquinoticias.com, uma mudança nacional na forma de organização e acesso aos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS). Entrevistado nesta terça-feira (15), ele apontou as filas para consultas, exames e cirurgias como um dos principais problemas que pretende enfrentar caso seja eleito.

Para o candidato, a solução passa pela criação de uma legislação nacional que estabeleça padrões mínimos de atendimento para todos os municípios.

Ao tratar da descentralização da saúde no Espírito Santo, Nésio Fernandes apresentou medidas adotadas durante sua passagem pela Secretaria Estadual da Saúde e defendeu a manutenção de uma rede regionalizada para reduzir os deslocamentos de pacientes para a Grande Vitória. Ele citou a ampliação das equipes de Saúde da Família e de saúde bucal, além da implantação de mudanças no modelo de contratação e pagamento dos hospitais.

De acordo com o candidato, a reforma hospitalar iniciada em 2022 buscava fazer com que unidades de referência assumissem a responsabilidade pelo atendimento da população de determinadas regiões. Nésio também afirmou que o modelo contribuiu para reduzir o tempo de espera na regulação de leitos.

A reforma tributária e o desenvolvimento econômico do Espírito Santo também estiveram entre os temas discutidos durante a entrevista. Nésio Fernandes avaliou que o Estado precisa ampliar a renda e o poder de compra da população para enfrentar possíveis impactos do novo modelo tributário. Para isso, defendeu uma política de industrialização e diversificação da economia, com investimentos em setores como agroindústria, turismo, audiovisual, tecnologia e atividades ligadas ao setor portuário.

Ele também mencionou a necessidade de ampliar mecanismos de financiamento para microempreendedores e de aproveitar linhas federais voltadas ao desenvolvimento industrial. Na área de segurança pública, o candidato separou o enfrentamento ao crime organizado da prevenção da violência contra mulheres, crianças e idosos. Para o primeiro caso, defendeu maior atuação federal no combate à lavagem de dinheiro e no uso de inteligência.

A entrevista completa do Especial Eleições 2026 já está disponível no YouTube do aquinoticias.com e pode ser acompanhada pelos internautas na íntegra.