O que Tininho Batista pensa para o Sul do ES? Candidato explica ao Especial Eleições 2026

O ex-prefeito de Marataízes e candidato a deputado estadual Tininho Batista (PV) participou do Especial Eleições 2026, do aquinoticias.com, e apresentou propostas para o desenvolvimento do Sul do Espírito Santo. Durante a entrevista, ele também falou sobre a situação jurídica de sua candidatura, além de temas como infraestrutura, saúde, segurança pública, agricultura e geração de investimentos.

Um dos primeiros assuntos abordados foi a situação eleitoral do candidato. Tininho explicou que sua candidatura está sub judice em razão da rejeição, pela Câmara de Marataízes, das contas referentes ao exercício de 2020. Segundo ele, a decisão está relacionada ao pagamento de tíquetes-alimentação a servidores com recursos de royalties. O ex-prefeito afirmou que recorre da decisão e disse acreditar na reversão do caso. Durante a entrevista, também declarou que seu nome consta no sistema eleitoral e pediu aos eleitores que acompanhem a situação pelo site do Tribunal Regional Eleitoral.

Ao falar sobre suas prioridades caso seja eleito, Tininho Batista afirmou que pretende atuar na Assembleia Legislativa não apenas em favor do Sul, mas de todo o Espírito Santo. Para a região sul, entretanto, defendeu a criação de um mecanismo semelhante à Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), com o objetivo de ampliar incentivos e condições para a atração de investimentos.

Na avaliação apresentada durante a entrevista, a diferença de incentivos entre as regiões do Estado interfere na distribuição dos investimentos privados. Tininho defendeu uma articulação com a bancada federal para discutir uma estrutura capaz de estimular a economia do Sul capixaba.

O candidato também destacou que pretende priorizar a articulação entre prefeitos e governo estadual. Como exemplo, citou obras realizadas durante sua gestão em Marataízes, entre elas a urbanização do bairro Esplanada e Baixa Bonita e a revitalização da Lagoa do Meio. Segundo ele, o papel do deputado deve ir além da destinação de emendas parlamentares e envolver a construção de projetos e a busca por investimentos estruturantes.

A infraestrutura viária também foi um dos temas da entrevista. Questionado sobre as dificuldades logísticas enfrentadas por municípios do Caparaó e de outras áreas do Sul do Estado, Tininho citou ações realizadas durante sua administração em Marataízes e afirmou que pretende buscar recursos estaduais para melhorar as estradas municipais e regionais.

Ele relacionou a melhoria da infraestrutura ao turismo e ao escoamento da produção agrícola. Na entrevista, destacou atividades como o cultivo de café, abacaxi, cana-de-açúcar e mandioca e defendeu investimentos que permitam aos produtores transportar a produção com maior facilidade.

Outro ponto mencionado foi a necessidade de ampliar o uso de tecnologia no campo. Segundo Tininho, investimentos em sistemas de irrigação e outras soluções tecnológicas podem reduzir a dependência das condições climáticas e contribuir para o aumento da produtividade rural.

Na área da saúde, o ex-prefeito utilizou experiências de sua gestão em Marataízes para apresentar propostas. Ele relatou medidas adotadas durante o período da pandemia de Covid-19, incluindo a estruturação de atendimento na UPA, a instalação de leitos de UTI e a criação de um sistema municipal de resgate.

Tininho também defendeu o fortalecimento dos hospitais já existentes na região para reduzir a necessidade de deslocamento de pacientes para outros municípios. Durante a entrevista, citou unidades hospitalares de Marataízes, Itapemirim e Cachoeiro de Itapemirim.

Outro projeto apresentado foi a construção de um hospital materno-infantil e clínico em Marataízes. De acordo com o candidato, a administração municipal chegou a reservar uma área e elaborar o projeto, mas a redução na arrecadação de royalties teria impedido a execução da obra.

A segurança pública também entrou na pauta. Tininho relembrou o período em que foi prefeito e afirmou que a Guarda Municipal de Marataízes foi colocada nas ruas durante uma paralisação da Polícia Militar. Ele destacou ainda a atuação da corporação durante o carnaval daquele período.

Ao tratar especificamente da violência contra a mulher, o candidato defendeu ações de conscientização, fortalecimento dos mecanismos de proteção e atuação mais rápida das autoridades diante de denúncias. Ele mencionou a Delegacia da Mulher e a Lei Maria da Penha como instrumentos que, segundo ele, precisam funcionar de maneira efetiva.

Tininho também falou sobre a necessidade de investimento e capacitação permanente dos profissionais de segurança pública. Para ele, o fortalecimento das forças policiais deve estar associado à preparação dos agentes para enfrentar diferentes situações de violência.

A entrevista completa do Especial Eleições 2026 está disponível no canal do aquinoticias.com no YouTube.