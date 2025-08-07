Obesidade: a busca de equilíbrio entre saúde e balança

No episódio do podcast Viva Vida, em 6 de agosto, o cirurgião geral e bariátrico Dr. Gerliano Gonçalves e o educador físico Carlos Magno aprofundaram a discussão sobre obesidade. Com dados, experiências clínicas e linguagem acessível, eles mostraram como o excesso de peso vai além da estética e representa, principalmente, um problema grave de saúde pública. Durante a conversa, os especialistas destacaram a importância da informação correta para transformar hábitos e prevenir doenças.

A obesidade, segundo eles, exige abordagem multidisciplinar. Isso significa unir medicina, atividade física e educação alimentar em ações coordenadas. O episódio mostrou como o acúmulo de gordura compromete o funcionamento do organismo, aumenta o risco de doenças crônicas e afeta a autoestima. Além disso, alertou para o impacto social do problema, que envolve preconceito, desinformação e dificuldades no acesso a tratamentos adequados.

Leia também – Olire: nova caneta emagrecedora brasileira promete; saiba o porquê

Caminhos para vida saudável sem obesidade

Com empatia e firmeza, os convidados propuseram estratégias reais para quem deseja retomar o controle da própria saúde. A prática regular de atividades físicas, mesmo em níveis leves, somada a um acompanhamento médico, psicológico e nutricional, pode trazer ganhos significativos. Eles reforçaram que mudar o estilo de vida não precisa ser doloroso, mas progressivo e adaptado à realidade de cada pessoa.

Informação como ferramenta de transformação

Ouvir especialistas com experiência prática ajuda a entender que a obesidade tem solução. Prevenir continua sendo o melhor caminho, mas, mesmo quando já existe diagnóstico, é possível melhorar a qualidade de vida com apoio e orientação correta.