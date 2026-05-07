Obras em Cachoeiro: Astor Dillen detalha ações e investimentos

O secretário municipal de Obras de Cachoeiro de Itapemirim, Astor Dillen, foi o entrevistado desta edição do Jogo Aberto, nesta quinta-feira (7). Durante a conversa, ele falou sobre as principais obras em andamento no município, os projetos herdados da gestão passada e os novos investimentos previstos para a cidade.

Entre os temas abordados estiveram a revitalização do Parque da Ilha da Luz, a ampliação do Parque de Exposição, além de reformas e construções de unidades de saúde e as prioridades da infraestrutura urbana de Cachoeiro de Itapemirim.

O secretário também detalhou os desafios enfrentados pela pasta, o planejamento das futuras intervenções e os impactos das obras no desenvolvimento econômico, na mobilidade urbana e na qualidade de vida da população.

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