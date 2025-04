Psicultura: veja as perspectivas para o setor no ES

As perspectivas para a psicultura no Espírito Santo foram abordadas pela zootecnista e extensionista do Incaper, Lucimary Soromenho Ferri Nascimento, mestre em Zootecnia, em entrevista ao Aqui Pod, nesta sexta-feira (11).

De acordo com a especialista, a produção da Tilápia é um potencial em ascensão, o que torna o setor promissor para o desenvolvimento da economia capixaba.

Lucimary foi uma das protagonistas do PROINTEC – Seminário de Economia Azul e Psicultura.

No evento, realizado no Instituto Federal (Ifes) em Piúma, ela palestrou sobre “Ações de Ater do Incaper e a Piscicultura no Espírito Santo”.

Confira mais detalhes e curiosidades sobre o setor no YouTube do AQUINOTICIAS.COM.