O Liverpool perdeu para o PSG dentro de casa, o que ocasionou na eliminação do time inglês nas oitavas de final da Champions League. Agora, com a queda dos Reds, Raphinha se torna o favorito para conquistar a Bola de Ouro?

O programa completo está disponível no YouTube do AQUINOTÍCIAS.COM. Confira tudo sobre a 52ª edição do Linha de Fundo.