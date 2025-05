Aquela esperança e empolgação que tomou conta da torcida santista no começo do ano, muito por conta do retorno de Neymar ao clube, vem se transformando em impaciência e desespero. Na 19ª colocação e com apenas 4 pontos conquistados, o Peixe empatou com o CRB em casa, pelo jogo de ida terceira fase da Copa do Brasil, o que gerou revolta e confusão aos arredores da Vila Belmiro.