Telemedicina: inovação digital otimiza acesso à saúde; confira

No dia 3 de abril, às 11h, o PROINTEC – Saúde In Foco, em Guaçuí, apresentou a palestra Telemedicina: como a escassez de profissionais pode ser superada com a inovação. O Dr. André Fonseca, especialista em inovação e gestor da plataforma MedAssist, conduziu a sessão.

A tecnologia transformou a forma como profissionais de saúde atendem pacientes, especialmente em regiões remotas. Fonseca discutiu o impacto da telemedicina na superação da escassez de médicos e no fortalecimento do atendimento a distância.

De acordo com a fala do palestrante, o publico entendeu os benefícios dessa prática, como a redução de custos e a ampliação do acesso à saúde de qualidade. Além disso, ele compartilhou exemplos práticos de casos bem-sucedidos de telemedicina no Brasil e no mundo.

O público entendeu, assim, como a telemedicina se posiciona como solução eficaz para desafios do sistema de saúde, promovendo acessibilidade e eficiência no atendimento médico.

A palestra do Dr. André Fonseca, no PROINTEC – Saúde In Foco, ofereceu insights valiosos sobre como a inovação na telemedicina pode suprir a escassez de profissionais de saúde. Profissionais e interessados terão a oportunidade de compreender melhor as aplicações e benefícios dessa tecnologia no cenário atual.

