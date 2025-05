União-Progressista projeta protagonismo no Espírito Santo

A nova federação partidária União-Progressista já chega grande e com perspectivas ousadas para os seus filiados no Espírito Santo.

No programa Jogo Aberto desta sexta-feira (9), o presidente da sigla no Estado, deputado federal Da Vitória, o partido já se articula para não ser apenas mais uma legenda no cenário eleitoral capixaba em 2026.

Além de deputados na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal, a sigla também projeta uma possível pré-candidatura ao Governo do Estado do Espírito Santo.