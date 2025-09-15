1ª Corrida e Caminhada do Coração-HECI reúne 720 pessoas em Cachoeiro

O Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (HECI) promoveu, neste domingo (14), a 1ª Corrida e Caminhada do Coração, em celebração ao Setembro Vermelho e aos 25 anos do Instituto do Coração. O evento uniu, dessa forma, esporte e conscientização sobre a saúde cardiovascular, atraindo, principalmente, 720 pessoas, entre crianças, jovens e adultos.

Ao todo, 550 corredores percorreram um trajeto de 7 km, enquanto a caminhada reuniu 170 participantes em um percurso leve de 2 km pela Avenida Beira-Rio. Durante a caminhada, a cardiopediatra Dra. Andressa Mussi destacou a importância da prevenção desde cedo. “Cuidar do coração começa na infância e continua por toda a vida. Rotina de movimento, menos telas, boa alimentação e nada de cigarro são passos essenciais”, reforçou.

FOTO: Divulgação l Heci

A estrutura contou com equipe médica de cardiologia, enfermeiros e ambulância avançada preparada, assim, para atender emergências. O evento teve patrocínio de empresas parceiras como Trino Saúde, Sicredi, Unicred, Studio Hellen Melo e Nova Fórmula Farmácia de Manipulação, além do apoio da Prefeitura de Cachoeiro.

HECI – referência em cardiologia no Sul do ES

O HECI é o único hospital da região especializado em doenças cardiovasculares para recém-nascidos, crianças e adultos. Filantrópico, realiza centenas de cirurgias cardíacas por ano e foi o primeiro hospital capixaba credenciado pelo SUS para cirurgias em crianças com cardiopatia congênita. Cerca de 90% dos atendimentos são realizados pelo Sistema Único de Saúde.

O hospital possui centro cirúrgico de alta complexidade, unidade de terapia intensiva coronariana e tecnologia de ponta. Dessa forma, reafirma sua missão de salvar vidas e promover a saúde.