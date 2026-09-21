Além do Ozempic: Novo Nordisk amplia pesquisa de medicamentos

Quem acompanha as notícias sobre diabetes e obesidade já se acostumou com nomes como Ozempic e Wegovy. Agora, a fabricante desses medicamentos prepara uma nova fase de expansão.

A Novo Nordisk apresentou nesta segunda-feira, 21 de setembro, em Londres, um plano para ampliar seu portfólio de medicamentos até 2030. A estratégia inclui tratamentos para obesidade e diabetes, mas também prevê avanços em outras áreas da saúde.

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A companhia pretende lançar mais de cinco medicamentos com potencial de vendas bilionárias até 2030. Também prevê pelo menos cinco programas em fase 3 para obesidade e diabetes e outros cinco em diferentes áreas terapêuticas.

O que muda para quem usa medicamentos da Novo Nordisk?

Por enquanto, o anúncio não significa que novos tratamentos chegarão imediatamente às farmácias. Muitos produtos ainda estão em pesquisa clínica e precisam demonstrar segurança e eficácia antes de receber aprovação dos órgãos reguladores.

O plano indica, porém, que a empresa pretende reduzir a dependência de medicamentos como semaglutida. A substância está presente no Ozempic e no Wegovy e se tornou um dos principais produtos da companhia.

A Novo Nordisk também pretende ampliar sua atuação em doenças cardiovasculares, hepáticas, endócrinas e relacionadas ao sangue.

Por que a empresa quer diversificar?

A indústria farmacêutica enfrenta mudanças importantes no mercado de medicamentos para obesidade. A concorrência aumentou, enquanto novas tecnologias e tratamentos chegam aos estudos clínicos.

A Novo Nordisk também enfrenta o avanço da Eli Lilly nesse segmento. Ao mesmo tempo, a empresa trabalha em novas opções para manter espaço no mercado.

Entre elas estão medicamentos administrados por via oral e tratamentos de próxima geração. A companhia divulgou recentemente novos resultados de estudos com CagriSema, ainda considerado um produto experimental.

O que acontece com o Ozempic e o Wegovy?

O Ozempic e o Wegovy contêm semaglutida, mas possuem indicações diferentes. O Ozempic é utilizado no tratamento do diabetes tipo 2, enquanto o Wegovy tem indicação para controle crônico do peso em determinados pacientes.

A proteção de patentes varia conforme o país e o produto. Nos Estados Unidos e na União Europeia, a Novo Nordisk informa proteção para o Ozempic até 2031/2032.

A perda de exclusividade pode abrir espaço para concorrentes e modificar preços e oferta. Entretanto, a disponibilidade de versões concorrentes depende das regras de cada país e das decisões regulatórias.

Por isso, pacientes não devem trocar medicamentos por conta própria. Qualquer mudança no tratamento precisa passar pela avaliação de um profissional de saúde.

Quais medicamentos estão no futuro da empresa?

A companhia pretende avançar com diferentes candidatos em estudos clínicos. Um deles é o CagriSema, combinação de cagrilintida e semaglutida.

Em resultados divulgados nesta segunda-feira, o tratamento apresentou perda média de peso de 12,4% em adultos com diabetes tipo 2. O dado veio de um estudo de fase 3 e ainda integra o processo de desenvolvimento do medicamento.

A empresa também pesquisa tratamentos que atuam sobre diferentes mecanismos relacionados à obesidade e às doenças metabólicas. Entre os projetos estão medicamentos baseados em amilina e novas formulações de tratamentos orais.

O objetivo declarado pela Novo Nordisk inclui atender mais de 60 milhões de pacientes no mundo até 2030. A empresa também pretende ampliar sua capacidade para medicamentos orais contra obesidade.

Para quem acompanha esses tratamentos, o ponto mais importante é distinguir expectativa de realidade. Um medicamento em desenvolvimento ainda precisa passar por etapas de pesquisa, avaliação regulatória e definição de indicação antes de chegar aos pacientes.

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