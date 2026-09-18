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SUS terá canetas emagrecedoras para pacientes com obesidade

O SUS prepara a oferta de canetas emagrecedoras para pacientes com obesidade, mas o acesso seguirá critérios definidos em protocolo clínico.

A foto mostra canetas emagrecedoras
Fonte: Magnific

As chamadas canetas emagrecedoras devem passar a fazer parte do tratamento da obesidade no Sistema Único de Saúde (SUS). O Ministério da Saúde anunciou que pretende oferecer medicamentos da classe dos agonistas do receptor GLP-1 gratuitamente na rede pública.

A medida, porém, não significa que qualquer pessoa poderá receber o medicamento. A distribuição seguirá um protocolo clínico, que ainda precisa definir critérios para indicação, acompanhamento e controle dos resultados.

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Entre os medicamentos dessa classe está a semaglutida. O princípio ativo atua em mecanismos relacionados à saciedade e ao controle da glicose. Seu uso depende de avaliação médica e deve integrar uma estratégia de cuidado da obesidade.

Quem poderá receber as canetas pelo SUS?

O Ministério da Saúde ainda trabalha na definição dos critérios que determinarão quem terá acesso aos medicamentos pela rede pública.

A pasta conduz um estudo para avaliar o uso da semaglutida em pacientes atendidos pelo SUS. A pesquisa começou no Grupo Hospitalar Conceição (GHC), em Porto Alegre, e acompanhará 250 pessoas com obesidade grave ou associada a outras doenças.

Entre os participantes estão pessoas que aguardam cirurgia bariátrica. O estudo também pretende avaliar se o tratamento pode controlar a obesidade em alguns casos e reduzir a necessidade da cirurgia.

A pesquisa acompanha ainda possíveis impactos sobre problemas cardiovasculares e a reincidência do câncer de mama. Esses resultados ainda precisam ser avaliados antes de qualquer conclusão mais ampla.

O que é o protocolo clínico?

O protocolo clínico será fundamental para organizar a oferta no SUS. Esse documento estabelece critérios para diagnóstico, tratamento, acompanhamento e avaliação dos resultados.

Conforme a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec), os protocolos devem considerar evidências científicas, eficácia, segurança, efetividade e custo-efetividade.

Por isso, a futura distribuição deverá seguir critérios médicos. A existência de um medicamento disponível no SUS não significa indicação automática para todas as pessoas com excesso de peso.

As canetas substituem alimentação saudável e atividade física?

Não. O tratamento da obesidade envolve diferentes estratégias e precisa considerar as condições de cada paciente.

O próprio Ministério da Saúde mantém um Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para sobrepeso e obesidade em adultos. O documento orienta medidas como alimentação adequada, atividade física e acompanhamento dos pacientes.

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A medicação pode fazer parte desse cuidado quando houver indicação. Ela não deve ser tratada como solução isolada ou como recurso para emagrecimento estético.

Semaglutida já é fornecida pelo SUS?

A situação exige atenção porque a semaglutida ainda passa por um novo processo de avaliação para essa estratégia de oferta.

Em 2025, a Conitec havia recomendado não incorporar a semaglutida ao SUS para um grupo específico de pessoas com obesidade grau II ou III, sem diabetes, com idade a partir de 45 anos e doença cardiovascular estabelecida.

Agora, o Ministério da Saúde conduz novos estudos e prepara um protocolo para definir como os medicamentos poderão chegar à rede pública. Portanto, o anúncio representa uma etapa de implementação, e não uma liberação imediata e irrestrita.

Para o paciente, a principal orientação é aguardar as regras oficiais. O acesso deverá ocorrer dentro dos critérios definidos pelo SUS e com acompanhamento profissional.

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