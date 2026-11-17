A taxa de positividade nos testes subiu de 9% para 24% em poucas semanas. Marataízes orienta população a manter cuidados e vacinação em dia.

O aumento dos casos de Covid-19 no Espírito Santo levou a Secretaria de Saúde de Marataízes a reforçar as recomendações de prevenção. A taxa de positividade nos testes passou de 9% para 24% em poucas semanas.

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Até 31 de outubro, o Estado registrou 2.073 novos casos de síndrome gripal por Covid-19. Desse total, 51 evoluíram para formas graves da doença. Além disso, foram confirmadas 17 mortes até meados de novembro.

A maior concentração de casos está entre adultos de 18 a 59 anos. Em seguida, aparecem pessoas com 60 anos ou mais. Também há registros da doença entre crianças.

Diante desse cenário, a orientação é manter medidas simples para reduzir a transmissão do vírus e proteger pessoas mais vulneráveis.

Quais cuidados ajudam a prevenir a Covid-19?

A prevenção envolve hábitos de higiene e atenção aos sintomas respiratórios. Entre as principais recomendações estão:

Higienizar as mãos: lavar frequentemente com água e sabão ou utilizar álcool 70%.

Cobrir a boca e o nariz: usar o braço ou um lenço ao tossir ou espirrar.

Evitar contato próximo: reduzir a proximidade com outras pessoas quando apresentar sintomas gripais.

Usar máscara: adotar a proteção quando estiver com sintomas para diminuir o risco de transmissão.

Além desses cuidados, é importante evitar o contato com pessoas vulneráveis enquanto houver sintomas respiratórios.

Quem deve receber a vacina contra a Covid-19?

Com o aumento dos casos, o Espírito Santo está entre os dez estados que receberão reforço nas doses de vacinas contra a Covid-19.

De acordo com as orientações divulgadas pela Secretaria de Saúde de Marataízes, a vacinação contempla os seguintes grupos:

Idosos a partir de 60 anos: uma dose a cada seis meses.

Crianças de seis meses a menores de cinco anos: esquema de três doses.

Gestantes: uma dose a cada gestação.

Grupos especiais e pessoas imunocomprometidas: vacinação conforme os critérios do Programa Nacional de Imunizações (PNI).

A vacinação ajuda a reduzir o risco de complicações, especialmente entre pessoas com maior vulnerabilidade.

Por isso, a população deve verificar se está com o esquema vacinal atualizado e procurar os serviços de saúde para receber orientações.

Manter a vacinação em dia e adotar medidas de prevenção são atitudes importantes para reduzir a circulação do vírus e proteger a comunidade.