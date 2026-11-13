Pai ou irmão com câncer de próstata? Saiba quando investigar
Homens com pai ou irmão diagnosticado com câncer de próstata podem apresentar maior risco e precisam discutir o acompanhamento com um urologista.
Homens que têm pai ou irmão com diagnóstico de câncer de próstata precisam redobrar a atenção com a saúde. Isso porque o histórico familiar pode aumentar o risco de desenvolver a doença, especialmente quando o parente recebeu o diagnóstico antes dos 60 anos.
Por isso, conhecer os antecedentes de saúde da família e compartilhar essas informações durante as consultas ajuda a orientar o acompanhamento.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
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O câncer de próstata está entre os tumores mais frequentes entre os homens. Além disso, a doença pode evoluir sem apresentar sintomas nas fases iniciais, o que reforça a importância da avaliação individualizada.
Segundo o urologista Carlos Frederico Buloto Schmitd, diretor Financeiro da Unimed Sul Capixaba, o histórico familiar representa uma informação importante na avaliação do risco.
“Quando um homem tem pai ou irmão que já recebeu o diagnóstico de câncer de próstata, principalmente em idade mais jovem, precisamos olhar para esse histórico com atenção”, explica.
O médico ressalta, entretanto, que a presença de casos na família não significa que o homem necessariamente desenvolverá a doença.
“Isso não significa que ele necessariamente desenvolverá a doença, mas indica que o risco pode ser maior e que essa informação deve ser considerada no planejamento do acompanhamento”, acrescenta.
Quem tem histórico familiar precisa investigar o câncer de próstata mais cedo?
Sim. Homens com parentes próximos diagnosticados precisam conversar com o médico sobre o momento adequado para iniciar a avaliação.
O risco merece atenção especial quando o pai ou irmão recebeu o diagnóstico antes dos 60 anos. Além disso, a presença de vários familiares com a doença pode indicar uma predisposição hereditária.
Essa influência pode envolver alterações genéticas transmitidas entre gerações. Entretanto, ter predisposição não significa que o câncer necessariamente aparecerá.
Por isso, informar quais parentes tiveram a doença e a idade em que receberam o diagnóstico ajuda o médico a avaliar cada situação.
“Não existe uma orientação única que sirva para todos os homens. A idade para iniciar a avaliação e a necessidade de exames precisam considerar o histórico familiar, as condições de saúde e as características de cada paciente”, destaca Carlos Frederico.
O especialista também recomenda que os homens não esperem o aparecimento de sintomas para procurar orientação.
Quais exames ajudam a identificar o câncer de próstata?
A avaliação médica pode incluir exames que ajudam a investigar alterações na próstata. Entre os principais recursos estão o PSA e o toque retal.
O PSA é um exame de sangue que mede o antígeno prostático específico, uma proteína produzida pela próstata. Alterações nos níveis dessa substância podem indicar a necessidade de investigação.
Já o toque retal permite ao médico avaliar características da próstata, como tamanho e possíveis alterações.
Entretanto, nenhum desses exames deve ser interpretado isoladamente. A indicação depende da avaliação individual, considerando benefícios, limitações e características de cada paciente.
Caso os resultados apontem alterações, o médico poderá solicitar exames complementares para esclarecer o diagnóstico.
Ausência de sintomas não descarta a doença
Um dos desafios do câncer de próstata está na falta de manifestações perceptíveis durante as fases iniciais.
Por isso, homens com histórico familiar precisam conversar com o urologista mesmo quando não apresentam desconfortos ou alterações urinárias.
“O câncer de próstata pode se desenvolver sem manifestações perceptíveis nas fases iniciais. Por isso, o homem que tem histórico familiar precisa conversar com o médico, mesmo que esteja se sentindo bem”, afirma Carlos Frederico.
Segundo o especialista, a avaliação individualizada ajuda a compreender os riscos e definir as decisões mais adequadas para cada paciente.
Quais fatores aumentam o risco de câncer de próstata?
Além do histórico familiar, a idade representa um dos principais fatores associados ao desenvolvimento da doença.
Entretanto, alguns antecedentes familiares merecem atenção especial:
- Pai ou irmão com diagnóstico de câncer de próstata;
- Parente próximo diagnosticado antes dos 60 anos;
- Dois ou mais familiares próximos com histórico da doença;
- Casos registrados em diferentes gerações da família.
Essas informações ajudam o profissional de saúde a compreender a possível predisposição e orientar o acompanhamento.
Portanto, manter consultas regulares, conhecer o histórico familiar e esclarecer dúvidas com o urologista são atitudes importantes para a prevenção e a identificação precoce de alterações.
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