Pai ou irmão com câncer de próstata? Saiba quando investigar

Homens que têm pai ou irmão com diagnóstico de câncer de próstata precisam redobrar a atenção com a saúde. Isso porque o histórico familiar pode aumentar o risco de desenvolver a doença, especialmente quando o parente recebeu o diagnóstico antes dos 60 anos.

Por isso, conhecer os antecedentes de saúde da família e compartilhar essas informações durante as consultas ajuda a orientar o acompanhamento.

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O câncer de próstata está entre os tumores mais frequentes entre os homens. Além disso, a doença pode evoluir sem apresentar sintomas nas fases iniciais, o que reforça a importância da avaliação individualizada.

Segundo o urologista Carlos Frederico Buloto Schmitd, diretor Financeiro da Unimed Sul Capixaba, o histórico familiar representa uma informação importante na avaliação do risco.

“Quando um homem tem pai ou irmão que já recebeu o diagnóstico de câncer de próstata, principalmente em idade mais jovem, precisamos olhar para esse histórico com atenção”, explica.

O médico ressalta, entretanto, que a presença de casos na família não significa que o homem necessariamente desenvolverá a doença.

“Isso não significa que ele necessariamente desenvolverá a doença, mas indica que o risco pode ser maior e que essa informação deve ser considerada no planejamento do acompanhamento”, acrescenta.

Quem tem histórico familiar precisa investigar o câncer de próstata mais cedo?

Sim. Homens com parentes próximos diagnosticados precisam conversar com o médico sobre o momento adequado para iniciar a avaliação.

O risco merece atenção especial quando o pai ou irmão recebeu o diagnóstico antes dos 60 anos. Além disso, a presença de vários familiares com a doença pode indicar uma predisposição hereditária.

Essa influência pode envolver alterações genéticas transmitidas entre gerações. Entretanto, ter predisposição não significa que o câncer necessariamente aparecerá.

Por isso, informar quais parentes tiveram a doença e a idade em que receberam o diagnóstico ajuda o médico a avaliar cada situação.

“Não existe uma orientação única que sirva para todos os homens. A idade para iniciar a avaliação e a necessidade de exames precisam considerar o histórico familiar, as condições de saúde e as características de cada paciente”, destaca Carlos Frederico.

O especialista também recomenda que os homens não esperem o aparecimento de sintomas para procurar orientação.

Quais exames ajudam a identificar o câncer de próstata?

A avaliação médica pode incluir exames que ajudam a investigar alterações na próstata. Entre os principais recursos estão o PSA e o toque retal.

O PSA é um exame de sangue que mede o antígeno prostático específico, uma proteína produzida pela próstata. Alterações nos níveis dessa substância podem indicar a necessidade de investigação.

Já o toque retal permite ao médico avaliar características da próstata, como tamanho e possíveis alterações.

Entretanto, nenhum desses exames deve ser interpretado isoladamente. A indicação depende da avaliação individual, considerando benefícios, limitações e características de cada paciente.

Caso os resultados apontem alterações, o médico poderá solicitar exames complementares para esclarecer o diagnóstico.

Ausência de sintomas não descarta a doença

Um dos desafios do câncer de próstata está na falta de manifestações perceptíveis durante as fases iniciais.

Por isso, homens com histórico familiar precisam conversar com o urologista mesmo quando não apresentam desconfortos ou alterações urinárias.

“O câncer de próstata pode se desenvolver sem manifestações perceptíveis nas fases iniciais. Por isso, o homem que tem histórico familiar precisa conversar com o médico, mesmo que esteja se sentindo bem”, afirma Carlos Frederico.

Segundo o especialista, a avaliação individualizada ajuda a compreender os riscos e definir as decisões mais adequadas para cada paciente.

Quais fatores aumentam o risco de câncer de próstata?

Além do histórico familiar, a idade representa um dos principais fatores associados ao desenvolvimento da doença.

Entretanto, alguns antecedentes familiares merecem atenção especial:

Pai ou irmão com diagnóstico de câncer de próstata;

Parente próximo diagnosticado antes dos 60 anos;

Dois ou mais familiares próximos com histórico da doença;

Casos registrados em diferentes gerações da família.

Essas informações ajudam o profissional de saúde a compreender a possível predisposição e orientar o acompanhamento.

Portanto, manter consultas regulares, conhecer o histórico familiar e esclarecer dúvidas com o urologista são atitudes importantes para a prevenção e a identificação precoce de alterações.