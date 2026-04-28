Ansiedade engorda? Entenda o que acontece

Você já abriu a geladeira sem fome real? Esse comportamento revela muito. Quando a mente acelera, o corpo responde. Nesse contexto, surge a dúvida: ansiedade engorda?

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A resposta exige atenção. A ansiedade não engorda sozinha. No entanto, ela altera hábitos e hormônios. Como resultado, o peso pode variar. Em muitos casos, o apetite aumenta. Em outros, ele desaparece.

Portanto, o corpo reage ao estresse como defesa. Assim, modifica digestão, metabolismo e decisões alimentares.

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O corpo reage ao estresse o tempo todo

A ansiedade ativa um estado de alerta. Dessa forma, o organismo libera cortisol. Esse hormônio aumenta a fome. Principalmente, ele estimula o desejo por doces e alimentos calóricos.

Ao mesmo tempo, o controle alimentar diminui. Consequentemente, a saciedade reduz. Logo depois, surgem episódios de compulsão alimentar.

Por outro lado, algumas pessoas perdem o apetite. Nesse caso, o estresse emagrece. Ainda assim, o corpo sofre desgaste energético.

Intestino e emoções caminham juntos

O intestino responde rapidamente às emoções. Por isso, muitos o chamam de “segundo cérebro”. Quando a ansiedade cresce, a digestão perde eficiência.

Assim, surgem sintomas como inchaço, gases e constipação. Além disso, a microbiota intestinal se desequilibra. Como consequência, o organismo absorve menos nutrientes.

Esse cenário provoca sensação de peso corporal. Mesmo sem ganho real de gordura, a percepção muda. Portanto, o desconforto reforça a ideia de que a ansiedade engorda.

Alimentação influencia o humor

O que você come impacta diretamente suas emoções. Dietas ricas em fibras e nutrientes favorecem o equilíbrio mental. Em contrapartida, ultraprocessados aumentam inflamação.

Além disso, o intestino produz serotonina. Esse neurotransmissor regula o humor. Portanto, uma alimentação equilibrada melhora bem-estar e reduz ansiedade.

Estresse emagrece ou engorda?

A resposta varia. Cada organismo reage de forma diferente. Enquanto alguns comem mais, outros comem menos.

No entanto, o cortisol permanece como fator central. Ele interfere na fome, no metabolismo e no acúmulo de gordura abdominal.

Como evitar engordar por ansiedade

Primeiramente, crie uma rotina equilibrada. Em seguida, priorize o sono regular. Dessa maneira, o corpo reduz o estresse.

Inclua atividade física diária. Mesmo leve, ela libera hormônios do bem-estar. Ao mesmo tempo, pratique respiração profunda para acalmar a mente. Mantenha hidratação constante. Escolha alimentos ricos em fibras. Assim, o intestino funciona melhor e o humor estabiliza.

Por fim, busque acompanhamento profissional. Médicos e psicólogos orientam de forma segura.