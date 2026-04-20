Anvisa amplia vacina contra bronquiolite para maiores de 18 anos

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou, recentemente, a ampliação do uso da vacina Arexvy. Agora, o imunizante atende adultos a partir de 18 anos. Com isso, o Brasil fortalece a prevenção contra a bronquiolite.

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Antes, a indicação incluía apenas pessoas com 60 anos ou mais. No entanto, a nova decisão amplia o acesso. Assim, mais brasileiros podem se proteger contra complicações respiratórias.

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Entenda como a vacina atua no organismo

A vacina Arexvy utiliza tecnologia de proteína recombinante. Nesse modelo, a indústria produz uma substância semelhante à superfície do vírus. Em seguida, o organismo reconhece essa estrutura.

Consequentemente, o corpo ativa a produção de anticorpos. Dessa forma, o sistema imunológico responde com mais rapidez em casos de infecção. Portanto, a vacina reduz riscos e melhora a resposta imunológica.

Vírus sincicial respiratório exige atenção

O Vírus Sincicial Respiratório (VSR) provoca infecções respiratórias ao longo da vida. Frequentemente, ele causa doenças no trato respiratório inferior. Por esse motivo, especialistas consideram o vírus relevante para a saúde pública.

Além disso, o VSR aumenta o risco de hospitalizações. Sobretudo, pessoas com comorbidades enfrentam maior vulnerabilidade. Ainda assim, adultos jovens também podem desenvolver complicações.

Estudos sustentam nova indicação da vacina

Pesquisadores realizaram estudos clínicos para avaliar a ampliação do uso. Os resultados mostraram resposta imunológica consistente em adultos mais jovens. Ou seja, a eficácia se manteve comparável à observada em idosos.

Diante disso, a Anvisa validou a ampliação da indicação. Assim, a decisão se baseia em evidências científicas confiáveis. Logo, a medida amplia a proteção populacional com segurança.

Por que a decisão impacta a saúde pública

Com a nova autorização, o país amplia estratégias de prevenção. Ao mesmo tempo, reduz a pressão sobre o sistema de saúde. Consequentemente, diminuem internações e complicações respiratórias.

Portanto, a ampliação do uso da vacina representa avanço significativo. Em síntese, a medida reforça a importância da imunização contínua em todas as fases da vida.

Com base em dados do portal da Anvisa.